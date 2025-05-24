Чому людина втрачає свідомість і що в цей час відбувається з мозком?

Непритомність – це тимчасова втрата свідомості, спричинена раптовим зниженням припливу крові до мозку.

Непритомність – це тимчасова втрата свідомості, спричинена раптовим зниженням припливу крові до мозку.

Такий стан ще називають синкопе, зазвичай він триває кілька секунд або хвилин. Потім людина поступово приходить до тями.

Непритомність може траплятися навіть у здорових людей у будь-якому віці.

У більшості випадків втрата свідомості не становить загрози життю. Проте якщо синкопе трапляється часто або супроводжується іншими симптомами – слід звернутися до лікаря.

Щоб дізнатися, як саме виникає непритомність та що в цей час відбувається у мозку, "УП. Життя" використала джерела Healthline, Cleveland Clinic, National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

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Як мозок контролює свідомість і що трапляється, коли перестає

Мозок відповідає за підтримання свідомості.

Хоча він становить лише 2% від маси тіла, споживає 20% кисню і 25% глюкози, що споживає організм.

Зменшення надходження крові разом з киснем та глюкозою викликає порушення роботи нервових клітин та в деяких випадках навіть непритомність.

До прикладу, через стрес, біль, страх, зневоднення чи навіть раптове вставання може впасти артеріальний тиск. Це зменшує приплив крові до мозку. Мозок надзвичайно чутливий до нестачі кисню.

Уже за 6-8 секунд без достатнього кровопостачання він "вимикається", і людина втрачає свідомість.

При цьому деякі ділянки кори мозку перестають передавати сигнали. Це не пошкодження, а тимчасове вимкнення функцій, подібне до режиму "енергозаощадження" в комп’ютері.

Після втрати свідомості відбувається поступове відновлення нейронної активності мозку: спочатку можна спостерігати легку дезорієнтацію або слабкість, потім – поступове усвідомлення місця та часу.

За це відповідає автономна нервова система. Вона наче перезапускає організм: відновлюються частота серцевих скорочень та судинний тонус (тиск). Коли вся "система" стабілізується – людина остаточно приходить до тями.

Під час втрати свідомості тіло найчастіше приймає горизонтальне положення, тоді внаслідок дії гравітації кров разом з киснем легше надходить до мозку (тому при втраті свідомості потрібно покласти людину на спину та підняти ноги приблизно на 30 см, щоб полегшити повернення крові до мозку). У більшості випадків свідомість повертається протягом 20-30 секунд.

Крім того, інші речовини, які людина вживає, можуть впливати на хімічні процеси в мозку та рівень свідомості.

Наприклад, кофеїн є стимулятором – він підвищує рівень активності мозку. Водночас варто пам’ятати, що кофеїн міститься в багатьох продуктах: не лише у каві, а й у газованих напоях та шоколаді.

З іншого боку, знеболювальні та заспокійливі засоби викликають сонливість. Цей побічний ефект є формою порушення свідомості.

Зменшення надходження крові разом з киснем та глюкозою викликає порушення роботи нервових клітин та в деяких випадках навіть непритомність. [email protected] /Depositphotos

Що може спричинити непритомність

Виділяють такі основні типи непритомності:

серцева непритомність

Цей тип виникає через проблеми із серцем та становить приблизно 15% випадків непритомності.

Різні серцеві захворювання можуть знижувати здатність серця качати кров, насичену киснем, до мозку.

каротидна синусна непритомність

Виникає, коли щось здавлює або стискає сонну артерію на шиї – судину, яка постачає кров до мозку.

Причиною можуть бути занадто тугий комір, різкий поворот чи розтягнення шиї.

вазовагальна непритомність

Може трапитися внаслідок сильного стресу. Наприклад, побачивши кров, при емоційному потрясінні, фізичній травмі або болю.

Це запускає тілесну реакцію – вазовагальний рефлекс: серце уповільнюється і качає менше крові, тиск падає, і мозок недоотримує кисень, що призводить до втрати свідомості.

Інші можливі причини непритомності :

приймання невірного дозування певних медикаментів (ліки від високого тиску, антипсихотики, антигістамінні препарати);

зневоднення або перегрів;неврологічні захворювання, наприклад епілепсія або інсульт;

раптове зниження рівня цукру в крові.

Певні дії також можуть спричинити непритомність:

пропуск приймання їжі;

гіпервентиляція (занадто швидке дихання);

надмірне фізичне навантаження, особливо в спеку;

раптове вставання;

вживання алкоголю або наркотиків.

Які симптоми сигналізують про втрату свідомості

На те, що мозок отримує недостатньо кисню чи глюкози, можуть вказувати певні ознаки.

Симптоми, які виникають перед втратою свідомості:

судоми ;

порушення рівноваги;

труднощі при ходьбі;

запаморочення;

нерегулярне серцебиття;

пришвидшений пульс;

низький артеріальний тиск;

пітливість;

підвищена температура;

слабкість в обличчі, руках або ногах.

Якщо ви знепритомніли один раз і загалом почуваєтеся добре, зазвичай це не потребує негайного медичного втручання. Chai2523/Depositphotos

Що робити, якщо людина втратила свідомість

Перша допомога при непритомності:

Насамперед слід переконатися, що людина дихає.

Якщо можливо, постраждалий повинен полежати після відновлення свідомості 10-15 хвилин у прохолодному та тихому місці.

Якщо лягти неможливо, краще сісти та нахилити голову між колінами.

Також може допомогти повільне пиття холодної води.

Найважливіше з’ясувати причину непритомності та намагатися запобігти повторним епізодам.

Якщо ви відчуваєте, що ось-ось втратите свідомість, є кілька способів зменшити ризик синкопе:

стисніть кулак;

схрестіть ноги;

напружте м’язи рук.

Такі дії допомагають підвищити кров’яний тиск та зберегти свідомість.

Коли слід звернутися до лікаря при непритомності

Якщо ви знепритомніли один раз і загалом почуваєтеся добре, зазвичай це не потребує негайного медичного втручання.

До лікаря потрібно звернутися, якщо:

ви отримали травму під час падіння внаслідок непритомності;

ви втратили свідомість під час фізичного навантаження;

випадки непритомності трапляються дуже часто;

людина з непритомністю не приходить до тями протягом кількох хвилин;

ви вагітні, маєте діабет, страждаєте на серцеві захворювання або гіпертонію/гіпотонію;

у ваших близьких родичів була раптова серцева смерть.

Також до фахівця потрібно піти, якщо після епізоду непритомності у вас з’явилися:

затуманений зір;

біль у грудях;

постійна сплутаність свідомості або порушення мовлення;

нерегулярне серцебиття;

втрата контролю над сечовипусканням або дефекацією;

задишка.

Якщо непритомність трапляється регулярно або супроводжується іншими симптомами – обов'язково зверніться до лікаря.