Абсолютний переможець: збірна України здобула 138 медалей на Дефлімпіаді-2021

Збірна України на літніх Дефлімпійських іграх здобула 138 медалей (62 золоті, 38 срібних та 38 бронзових) і стала абсолютним переможцем.

За всіма показниками Україна стала лідером у медальному заліку, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

"Це найкращий результат за всю історію виступів вітчизняних дефлімпійців", – йдеться у повідомленні.

До першої трійки загальнокомандного заліку також увійшли США з 55 нагородами та Іран з 40 медалями.

Лише США змогли перетнути позначку у 20 золотих нагород. Водночас вони здобули 55 золотих медалей, що на 83 менше, ніж в України.

Фото: Міністерство молоді та спорту

Загалом у ТОП-10 медального заліку потрапили:

Україна – 62+38+38 (138)

США – 20+11+24 (55)

Іран – 14+12+14 (40)

Японія – 12+8+10 (30)

Республіка Корея – 11+18+14 (43)

Польща – 8+22+12 (42)

Туреччина – 8+19+19 (45)

Франція – 8+3+5 (16)

Індія – 8+1+8 (17)

Німеччина – 5+8+6 (19).

Збірну України представляли 170 атлетів у 15 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі, боротьбі, велоспорті, волейболі, дзюдо, карате, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, плаванні, пляжному волейболі, спортивному орієнтуванні, настільному тенісі, тхеквондо та футболі.

Найбільшу кількість нагород Україна здобула в плаванні (29) та легкій атлетиці (20).

Цьогорічні результати – абсолютно рекордні для українських дефлімпійців, пише "Суспільне".

Зокрема, за виступ на Дефлімпіаді-2021 Україна встановила такі рекорди:

перемога в медальному заліку: вдруге в історії (вперше – у 2005 році);

вперше здобули 100 та більше медалей (попередній рекорд – 99 нагород);

рекордна кількість "золота" – 60 медалей (попередній рекорд – 21 "золото");

вперше виграли "золото" в чоловічому баскетболі, вдруге – у чоловічому футболі.

Нагадаємо, у перший день Дефлімпіади-2021 у Бразилії українські спортсмени отримали 9 медалей, ставши лідером у медальному заліку.

Наступного змагального дня Збірна України виборола одразу 16 нагород, на третій день – ще 13 медалей, а на четвертий день – 8.

На п’ятий день національна збірна команда України здобула 12 нагород, а на шостий – 6 медалей.

Перший тиждень змагань приніс українським спортсменам 77 медалей. На восьмий день змагань Україна здобула 12 медалей, а також стала переможцем медального заліку з плавання, завоювавши у цьому виді спорту загалом 29 нагород.

На дев’ятий день Дефлімпіади-2021 українці виграли 14 медалей, що дозволило збірній перетнути позначку в 100 нагород вперше в історії.

За десятий змагальний день Дефлімпіади-2021 Україна отримала 7 нагород, а за одинадцятий – здобула 6 нагород і перетнула позначку у 50 золотих медалей.

За 2 дні до завершення змагань Україна лідирувала у медальному заліку з 129 нагородами: 56 золотими медалями, 37 срібними, 36 бронзовими.

У передостанній день дефлімпійці завоювали ще 8 нагород, а довершили медальний залік золотом із футболу. У фіналі "синьо-жовті" з рахунком 1:0 обіграли команду Франції та вдруге в історії стали переможцями цього турніру.