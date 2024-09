Ляшко: від початку повномасштабної війни РФ убила понад 100 цивільних медиків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила на території України понад 100 цивільних медичних працівників, коли вони надавали допомогу пацієнтам.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив під час міжнародної конференції United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects, повідомили у відомстві.

Натомість ці дані не включають інформацію про тих працівників сфери охорони здоров’я, які працюють у лавах захисників країни та залишилися в російській окупації.

ВІДЕО ДНЯ

"Понад 100 медпрацівників вбито російськими терористами на території цивільних закладів охорони здоровʼя. Ця цифра не включає тих, хто працює в лавах Збройних сил, тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях", – заявив міністр охорони здоров’я.

Крім того, за час повномасштабного вторгнення внаслідок російських обстрілів було пошкоджено 1887 закладів медичної допомоги. Ще 216 будівель не підлягають відновленню.

За підрахунками Світового банку, на відновлення приміщень медичних закладів необхідно щонайменше 7 мільярдів доларів.

"Ціна відновлення нашої системи охорони здоров’я – надзвичайна велика. Однак ми розуміємо, що медична система – це передусім люди, наші медики, які з першого дня повномасштабної війни вийшли на свої робочі місця і продовжили вакцинувати, лікувати, рятувати й ставити на ноги своїх пацієнтів", – додав очільник МОЗ.

Віктор Ляшко додає, що російська армія також атакує автівки екстреної медичної допомоги, які постійно зазнають нападів у прифронтових регіонах. Внаслідок цього було втрачено понад пів тисячі автомобілів, які були повністю розбиті або викрадені загарбниками.

"584 автомобілів – ідентифіковані на сьогодні втрати в системі екстреної меддопомоги. Це кожен 5-й автомобіль", – зауважив міністр.

Раніше ми розповідали про загибель 21-річного фельдшера Євгена Юрко, який зазнав тяжких ушкоджень, коли допомагав постраждалим внаслідок російської атаки в Харкові.