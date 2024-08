Головний офіс TED відмовився публікувати виступ військового ЗСУ: осередок при УКУ розриває співпрацю

Локальний осередок TEDxUCU при Українському католицькому університеті оголосив, що припиняє свою діяльність.

Це рішення спричинене відмовою головного офісу TED у США публікувати виступ українського військового, історика та аспіранта УКУ Максима Осадчука з конференції, яка відбулася восени 2023 року, повідомили в TEDxUCU.

TED заявив, що у виступі були присутні "запальні висловлювання" щодо війни в Україні у стилі "ми проти них" (inflammatory "us vs. them" statements). Наприклад, такою визнали тезу Максима Осадчука про те, що "pосіяни в якості своєї великої події намагаються привласнити спільну перемогу над німецьким фашизмом, але як і завжди вони крадуть... Тут втім нічого нового, росіяни є росіянами".

Також претензії виникли до формулювання про "задушливі обійми "руского міра".

У головному офісі TED пояснили своє рішення тим, що прагнуть залишатися нейтральними і уникати поляризації.

"Платформи для демонстрації таких ідей існують, але ми повинні зберігати принцип, що сцена TEDx не є місцем для поляризаційних або інших провокаційних обговорень, які представляють конфлікт як "можливість" для однієї країни, критикуючи при цьому цілі народи іншої країни", – заявили в головному офісі TED.

Команда TEDxUCU категорично не погоджується з такою інтерпретацією. Організатори підкреслюють, що у виступі Максима Осадчука були озвучені загальновизнані та очевидні факти. Зокрема, йдеться про безпрецедентне порушення міжнародного права з боку РФ, що було зафіксовано у чотирьох резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

Також команда TEDxUCU і пояснила, що словосполучення "рускій мір" можна знайти у роботах американських істориків і письменників. Більше того, росіяни самі активно використовують цей термін як антитезу до західного світу.

Команда TEDxUCU наголошує, що в умовах війни риторика "ми проти них" є описом об'єктивної ситуації, а не мовою ворожнечі.

У локальному осередку TEDxUCU вважають, що TED не публікує це відео, позаяк вважає, що перебуває в ситуації, яка вимагає нейтральності та необхідності чути різні сторони тощо.

"Але ми цього не приймаємо. Насамперед ми цілком поділяємо тези, висловлені нашим промовцем", – йдеться у заяві TEDxUCUМ.

Команда TEDxUCU вирішила припинити свою діяльність.

"Ми з теплотою згадуватимемо наш минулий досвід, пов’язаний з TEDxUCU у період з 2017 до зими 2023 року. Далі буде", – йдеться в опублікованій заяві.

