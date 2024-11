Українку номінували на міжнародну журналістську Премію за свободу преси

Українська журналістка та документалістка Наталія Гуменюк увійшла до короткого списку номінантів міжнародної Премії за свободу преси.

Про це повідомили на сайті організатора конкурсу Reporters Without Borders (RSF).

Як розповіли в національній Премії імені Геогрія Ґонґадзе, Наталія Гуменюк була співзасновницею та протягом п’яти років керувала "Громадським телебаченням" та Hromadske International.

Крім того, вона заснувала "Лабораторію журналістики суспільного інтересу", яку наразі очолює.

Українка бере активну участь у міжнародному проєкті The Reckoning Project, який займається документуванням воєнних злочинів.

Зібрані в межах журналістських розслідувань дані можуть використовувати у судових процесів над особами, що вчиняли воєнні злочини під час російсько-української війни.

Фахівці The Reckoning Project провели і оприлюднили результати одного з перших розслідувань про депортацію Росією українських дітей.

Після цього Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордери на арешт російського правителя Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"За плечима журналістки кілька документальних фільмів і книг. Наталія є голосом України в таких виданнях як The Guardian, The Washington Post, The Atlantic, The Rolling Stone, Die Zeit", – додали на сторінці Премії імені Георгія Ґонґадзе.

Раніше Наталія Гуменюк отримала відзнаку міжнародної премії від Free Media Awards за висвітлення війни Росії проти України, а також була лавреаткою Міжнародної премії Ганса-Йоахіма Фрідріхса.

Reporters Without Borders – міжнародна недержавна організація з прав людини, яка щорічно нагороджує журналістів та медіа за винятковий внесок у захист або просування свободи преси в усьому світі.

RWB має консультативний статус в ООН, ЮНЕСКО, Раді Європи та Міжнародній організації франкофонії.

До складу конкурсного журі входять провідні журналісти та захисники свободи слова з усього світу. Вони обирають переможців у трьох номінаціях: "Сміливість", "Вплив" та "Незалежність".

Цьогоріч до короткого списку премії увійшли 18 журналістів та журналістських колективів, два ЗМІ та п’ять фотокореспондентів із 22 країн.

Премія нагородження відбудеться 3 грудня у Вашингтоні (США).

