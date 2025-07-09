Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови продовжує роботу без очільника: як саме

Після звільнення Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови продовжує роботу, однак має обмежені повноваження.

Працівники офісу Уповноваженого розповіли, що можуть отримувати звернення та реагувати на скарги від українців, а також проводити моніторинг дотримання мовного закону.

Водночас до призначення наступного мовного омбудсмена у секретаріаті не мають повноважень самостійно ухвалювати рішення про адміністративні стягнення або вживати заходів державного контролю щодо порушників.

Нагадаємо, Кабмін офіційно звільнив Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена через завершення його п’ятирічної каденції. Цей термін сплив 8 липня. В останній день на посаді Уповноважений подякував за роки спільної роботи усім, "хто був поруч і сприяв зміцненню головної мовозахисної інституції держави".

"Наступальна українізація демонструє високі результати: рекордна кількість громадян спілкуються українською, їхні мовні права захищено, втілюються кращі практики для профілактики можливих порушень та покарання за їх скоєння", – написав Тарас Кремінь.

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Конкурс на наступного Уповноваженого із захисту державної мови досі триває і він вже встиг стати скандальним.

За процедурою, рішення про призначення омбудсмена ухвалює Кабмін, обравши з-поміж кандидатів, яких пропонують Міністерство юстиції, Міністерство культури і стратегічних комунікацій та Уповноважений із захисту прав людини.

За кілька місяців до закінчення каденції Тараса Кременя на конкурс висунули кількох претендентів – посадовця уряду Павла Полянського та фольклористок Олену Івановська та Ірину Коваль-Фучило.

Остання зняла свою кандидатуру після критики активістів через невідповідність вимогам закону: претенденти на посаду повинні мати досвідуправозахисної діяльності або захисту державної мови.

Замість Коваль-Фучило в Мін’юсті запропонували іншого кандидата – актора Олександра Завальського. Як повідомило джерело УП, висунути його запропонував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а подання, згідно з процедурою, зробив Мін’юст.

Кандидатуру Олександра Завальського розкритикували в соцмережах – його звинуватили в "некомпетентності" і роботі на медіа церкви Московського патріархату.

Низка митців, науковці і спортсменів, зокрема Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Ірма Вітовська та Сергій Квіт, публічно закликали владу повторно призначити на посаду Тараса Кременя.

А група народних депутатів звернулася до Уповноваженого з прав людини із закликом висунути Тараса Кременя кандидатом на пост мовного омбудсмена.

Тарас Кремінь публічно говорив, що готовий продовжити роботу, і заявляв, що посадовці, які за процедурою пропонують кандидатури Кабміну, висловлювали йому свою підтримку, однак згодом вони подали інших претендентів.

Крім того, днями соцмережі сколихнула заява письменника, перекладача і військового Остапа Українця, який висловив підтримку Олександру Завальському і заявив, що працюватиме в його команді в офісі мовного омбудсмена. Через це він наразився на критику.