На поверхні Сонця протягом 12 годин відбулися два вибухи найвищого класу потужності

Вибухи відбулися на частині надактивної діяльності Сонця під назвою AR3664

У частині надактивної сонячної діяльності з різницею менше ніж 12 годин відбулося два спалахи класу найбільшої потужності.

Перший сонячний спалах рівня Х1.18 досяг максимуму ввечері п’ятниці 31 травня за північноамериканським східним часом, а наступний, який класифікували як Х1.43, спостерігали вже зранку 1 червня, повідомляє Space.com із посиланням на SpaceWeatherLive.com.

Сонячними спалахами називають потужні сплески електромагнітного випромінювання на поверхні зірки. Їх класифікують за силою в буквені групи, серед яких найпотужніший – клас Х.

Два сонячні вибухи призвели до тимчасових порушень радіозв’язку, які спостерігали під час першого спалаху над заходом США і Тихим океаном, під час другого – над Європою, Африкою та Азією.

Короткочасні порушення зв’язку – звичні наслідки потужних вивержень сонячної енергії через те, що вони спричиняють сильні імпульси короткохвильового магнітного випромінювання та екстремальне виділення ультрафіолету. Радіація рухається до Землі із швидкістю світла й іонізує (дає електричний заряд) верхню частину атмосфери планети.

У 15 разів більша за Землю сонячна пляма під назвою AR3664 створює ідеальні умови для подібних вибухів. Причиною цього є те, що в основі ділянки підвищеної активності зірки – два протилежні магнітні полюси.

Візуально це можна побачити на знімках Обсерваторії сонячної діяльності NASA, де білим виділяється магнітна полярність на північ, а чорним – південна полярність.

NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams

Коли протилежно спрямовані лінії магнітного поля стикаються із процесом магнітного перез’єднання, енергія полів перетворюється на кінетичну та теплову енергії плазми, що може призводити до потужних вивержень, як-от останні спалахи Х-класу.

Нагадаємо, усередині травня велетенська пляма також спричинила два потужні спалахи класу Х.