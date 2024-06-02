На поверхні Сонця протягом 12 годин відбулися два вибухи найвищого класу потужності
У частині надактивної сонячної діяльності з різницею менше ніж 12 годин відбулося два спалахи класу найбільшої потужності.
Перший сонячний спалах рівня Х1.18 досяг максимуму ввечері п’ятниці 31 травня за північноамериканським східним часом, а наступний, який класифікували як Х1.43, спостерігали вже зранку 1 червня, повідомляє Space.com із посиланням на SpaceWeatherLive.com.
Сонячними спалахами називають потужні сплески електромагнітного випромінювання на поверхні зірки. Їх класифікують за силою в буквені групи, серед яких найпотужніший – клас Х.
Два сонячні вибухи призвели до тимчасових порушень радіозв’язку, які спостерігали під час першого спалаху над заходом США і Тихим океаном, під час другого – над Європою, Африкою та Азією.
Короткочасні порушення зв’язку – звичні наслідки потужних вивержень сонячної енергії через те, що вони спричиняють сильні імпульси короткохвильового магнітного випромінювання та екстремальне виділення ультрафіолету. Радіація рухається до Землі із швидкістю світла й іонізує (дає електричний заряд) верхню частину атмосфери планети.
У 15 разів більша за Землю сонячна пляма під назвою AR3664 створює ідеальні умови для подібних вибухів. Причиною цього є те, що в основі ділянки підвищеної активності зірки – два протилежні магнітні полюси.
Візуально це можна побачити на знімках Обсерваторії сонячної діяльності NASA, де білим виділяється магнітна полярність на північ, а чорним – південна полярність.
Коли протилежно спрямовані лінії магнітного поля стикаються із процесом магнітного перез’єднання, енергія полів перетворюється на кінетичну та теплову енергії плазми, що може призводити до потужних вивержень, як-от останні спалахи Х-класу.
Нагадаємо, усередині травня велетенська пляма також спричинила два потужні спалахи класу Х.