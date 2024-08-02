Жителі Мархалівки прийшли під офіс омбудсмена – вимагали перенести військове кладовище

Мешканці села Мархалівка на Київщині, біля якого мають збудувати Національне меморіальне військове кладовище, прийшли на мітинг до Офісу омбудсмена.

Мітингувальники вимагали обрати іншу ділянку для військового цвинтаря, розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Мешканці села вимагають, щоб рішення про обрання земельної ділянки було переглянуте. Вони зазначають, що не проти облаштування меморіального кладовища, але це має бути без шкоди довкіллю та могилам українських воїнів, які можуть зсунутися на тій ділянці землі у майбутньому", – каже омбудсмен.

Мітингувальники заявили, що на території, яку обрали під забудову, підвищений рівень ґрунтових вод, а сам ґрунт – піщаний. Вони вважають, що є ризик зсуву землі та забруднення водойм поблизу.

Також жителі Мархалівки проти "масової" вирубки дерев у лісі, що входить до Смарагдової мережі.

ВІДЕО ДНЯ

Омбудсман України

"Після комунікації з учасниками мітингу озвучив питання щодо рішення обрання земельної ділянки Національного військового меморіального кладовища Прем'єр-міністру України.

Запланували наступного тижня зустріч у нашому Офісі спільно з громадою та представниками держорганів. Якщо є проблема – її потрібно розв’язувати", – додав омбудсмен.

Раніше до Офісу омбудсмена надійшло два звернення від адвоката в інтересах мешканців, де йшлося про "порушення права на безпечне для життя та здоров’я довкілля".

Лубінець каже, що направив листи до МОЗ, Міндовкілля, ГУ Держпродспоживслужби в Київській області, ГУ Держгеокадастру у Києві та Київській області.

Читайте також : Національне військове меморіальне кладовище не завдасть шкоди екології – заступник директора

Нагадаємо, суперечки навколо будівництва НМВК тривають вже третій рік. Спочатку для цвинтаря не могли визначити локацію: пропонували Лису гору, але потім цей варіант відкинули. Рідні захисників, зокрема загиблих захисників Маріуполя, просили збудувати цвинтар у Києві.

Потім родини погодилися на поховання у Биківні, що затвердила Рада, але і ця локація не підійшла. Це викликало обурення у сімей, адже багато хто не міг поховати своїх загиблих.

Інститут нацпам'яті пропонував збудувати НМВК біля Південного цвинтаря на Київщині, що неподалік від Віти Поштової і Мархалівки.

У березні 2024 року уряд остаточно вирішив, що кладовище збудують на Київщині, але мешканці села Мархалівка вийшли на протест і закликали обрати інше місце.

Патронатна служба "Азову" уже спростувала заяви, що через будівництво НМВК у навколишніх селах зникне вода, а заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький пояснив, що проєкт НМВК не передбачає масової вирубки дерев.

Наприкінці червня проєкт НМВК пройшов державну експертизу. В "Укрдержбудекспертизі" підтвердили, що проєкт кладовища відповідає чинним будівельним нормам, а згодом уряд затвердив вигляд могил.