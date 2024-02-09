Мінкульт затвердив новий склад Наглядової ради УКФ

8 лютого Міністерство культури та інформаційної політики затвердило новий склад Наглядової ради Українського культурного фонду.

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Про це повідомляється на сайті МКІП.

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Президент Володимир Зеленський визначив членами Наглядової ради директора–художнього керівника Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Олесю Жураківську та генерального директора Українського інституту Володимира Шейка.

Фото: Український культурний фонд / Facebook

Від МКІП до Наглядової ради увійшли: в. о. генерального директора-художнього керівника Національного ансамблю солістів "Київська камерата" Богдана Півненко та генеральна директорка FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

Фото: Український культурний фонд / Facebook

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За результатами інтернет-голосування до складу Наглядової ради УКФ були обрані:

від закладів культури: генеральний директор–художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга та генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук;

Фото: Український культурний фонд / Facebook

від громадських об’єднань: директор товариства з обмеженою відповідальністю "ППВ Мережі знань" Володимир Bоробей, та голова громадської організації "Українер" Богдан Логвиненко.

Фото: Український культурний фонд / Facebook

"Від наглядової ради УКФ залежить стабільна й злагоджена робота Українського культурного фонду... Сподіваюсь новій команді вдасться отримати довіру суспільства", – прокоментував т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

Про Наглядову раду УКФ

Український культурний фонд – державна установа, яка фінансує мистецькі проєкти шляхом конкурсних відборів. Наглядова рада – це один з органів управління УКФ.

Нинішній склад Наглядової ради був сформований в кінці 2020 року й обирався на три роки. Тож строк її повноважень закінвичився наприкінці 2023 року. Одна й та сама особа не може входити до Наглядової ради Фонду понад два строки поспіль.

У травні 2021 року культурні діячі звинуватили Наглядову раду УКФ у ручному управлінні та написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, тодішньому міністру культури Олександру Ткаченку та прем'єрміністру Денису Шмигалю. У листі стверджувалося, що рада відмовила у фінансуванні значній частині проєктів, які посіли високі місця в рейтингу. Натомість в УКФ вирішили віддати гроші проєктам з нижчим місцем у рейтингу. Від Зеленського вимагали розпустити Наглядову раду УКФ та скасувати її рішення.

У відповідь Ткаченко заявив, що в УКФ давно назрівала криза щодо системи підходів управління. Також він порекомендував піти у відставку двом членам Наглядової ради: Олександру Сусленському та Ігору Тулузову. Але вони не звільнилися.

У червні того ж року Ткаченко призначив виконавчого директора УКФ. Ним став фахівець з державної політики в архівній сфері та кандидат історичних наук Владислав Берковський, він виграв конкурс на цю посаду.

У квітні 2023 року УКФ повідомив, що цьогоріч йому не вистачає коштів на фінансування культурно-мистецьких проєктів. У листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила держбюджет, яким на 2024 рік на бюджет УКФ виділили 215,6 млн гривень – на 8,96 млн більше, ніж у 2023, але все ще майже втричі менше довоєнного рівня.

У січні 2024 року стартувало рейтингове інтернет-голосування за чотирьох претендентів від закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради УКФ.

Після цього ГО "Інститут законодавчих ідей" оприлюднив списки кандидатів серед громадських організацій та звернув увагу, що близько 20 з них, мають пряме відношення до діючого члена ради – Олександра Сусленського.

У відповідь представники галузі культури опублікували відкритий лист до МКІП та президента, де закликали взяти відповідальність за формування нової Наглядової ради. Зрештою жодна організація, пов’язана із Сусленським, не отримала найбільшу кількість голосів.

Голосування завершилося ввечері 22 січня. Одразу по завершенню оголосили імена чотирьох переможців від громадських організацій та закладів культури.