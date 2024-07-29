Борщ, Джамала і "20 днів у Маріуполі": на Олімпіаді запрацював культурний простір Volia Space

На Олімпійських іграх 2024 в Парижі вперше відкрили культурне представництво України під назвою Volia Space. Його створили для популяризації української культури та щоб розповісти про повномасштабне вторгнення Росії.

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Про це повідомляє Associated Press.

Український дім Volia Space є одним з 15 святкових клубів національних збірних у парку Ла-Віллет, що являє собою культурну міжнародну виставку на околиці Парижа. Для гостей представлятимуть традиційну українську кухню, виступи артистів, спортсменів та дипломатів. Міністр спорту України Матвій Бідний назвав простір "штаб-квартирою України в Парижі під час Олімпійських ігор".

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Відкриття простору Volia Space Міністерство молоді та спорту України

"Для України Олімпіада – це насамперед великий екран для світу. Ми нагадуємо світу, що Україна існує, бореться і здатна перемагати. Сам факт того, що Україна представлена на Олімпіаді під час повномасштабної війни, є великою демонстрацією сили волі", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська на відкритті Українського дому.

The will to win або ж "воля до перемоги" - офіційне гасло представників України на Олімпійських іграх 2024. AP

Зокрема у Volia Space можна буде переглянути оскароносний український фільм "20 днів у Маріуполі" та низку інших документальних стрічок. Серед них "Soldiers of Song" (реж. Райан Сміт), "Джамала. Пісні свободи" (прод. Голос америки), "La Flamme Ukrainienne" (реж. Benjamin Montel, Antonin Boutinard Rouelle), "Діти бомбосховищ" (реж. Юліан Улибін), "Довга доба" (реж. Алан Бадоєв). Глядачі зможуть поспілкуватися з творцями фільмів, деякими їх героями.

Як розповіли у Міністерстві молоді та спорту України, у неділю 28 липня на сцені Українського дому виступила співачка Джамала. Крім того, відбулися покази фільмів "Culture Quest. Ukraine", "Джамала. Пісні свободи" та "Soldiers of Song" Райана Сміта

Міністерство молоді та спорту України Міністерство молоді та спорту України Міністерство молоді та спорту України Міністерство молоді та спорту України

Простір працюватиме до 10 серпня, й на кожен день організатори підготували програму-презентацію української культури. Гостей та вболівальників також пригощатимуть українським борщем, оголошеним нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО .

Як показують війну в Україні у світі

Великий успіх у поширенні справжньої картини війни в України здобули українські режисери-документалісти. Лише на початку весни 2024 року стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала перший в історії Оскар для українців. Мстислав Чернов разом з Василісою Степаненко та Євгеном Малолеткою зафіксували перші 20 днів міста на початку повномасштабного вторгнення, змогли виїхати та створити фільм, який побачили у багатьох країнах світу.

Команда фільму "20 днів у Маріуполі" на врученні премії Оскар PATRICK T. FALLON / GETTY IMAGES

Минулого року на Оскар також номінували україно-данську стрічку "Будинок зі скалок" про життя дитячого притулку у Лисичанську, Луганської області.

Нещодавно колишній бранець Кремля, військовий та режисер Олег Сєнцов представив на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах свою стрічку "Реал". Як розповідав раніше режисер, її вдалося створити випадково, адже всі кадри задокументовані на тактичну камеру і показують спроби українських військових врятувати своїх побратимів.

На 81-му Венеційському міжнародному кінофестивалі відбудеться світова прем'єра нового фільму режисерки Ольги Журби "Пісні землі, що повільно горить". Він зображує життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного російського вторгнення, що складаються у мозаїку нормалізації досвідів війни. Стрічка показує зміни в суспільстві, яке долає шлях від паніки перших тижнів великої війни до прийняття смерті й руйнувань, які зрештою для українців стають трагічною нормою.