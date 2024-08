Борщ, Джамала і "20 днів у Маріуполі": на Олімпіаді запрацював культурний простір Volia Space

На Олімпійських іграх 2024 в Парижі вперше відкрили культурне представництво України під назвою Volia Space. Його створили для популяризації української культури та щоб розповісти про повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомляє Associated Press.

Український дім Volia Space є одним з 15 святкових клубів національних збірних у парку Ла-Віллет, що являє собою культурну міжнародну виставку на околиці Парижа. Для гостей представлятимуть традиційну українську кухню, виступи артистів, спортсменів та дипломатів. Міністр спорту України Матвій Бідний назвав простір "штаб-квартирою України в Парижі під час Олімпійських ігор".

"Для України Олімпіада – це насамперед великий екран для світу. Ми нагадуємо світу, що Україна існує, бореться і здатна перемагати. Сам факт того, що Україна представлена на Олімпіаді під час повномасштабної війни, є великою демонстрацією сили волі", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська на відкритті Українського дому.

The will to win або ж "воля до перемоги" - офіційне гасло представників України на Олімпійських іграх 2024.

