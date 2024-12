Оголосили твори, допущені до ІІ туру Шевченківської премії 2025

Національна премія імені Тараса Шевченка оголосила список творів допущених до ІІ туру 2025 року.

Про це йдеться на сайті премії.

Серед допущених до наступної ланки змагань є визнані дієвці культури, зокрема поети Юрій Іздрик та Артур Дронь, письменник Артем Чех, журналіст Павло Казарін, виконавці гурту "Пиріг і Батіг", творча команда фільму "Довбуш", художниця Жанна Кадирова та багато інших.

Всього у II тур пропустили 41 твір.

Твори представлені в 8-ми номінаціях. Серед них одна нова – "Декоративно-прикладне мистецтво". Повний сисок творів допущених до ІІ туру Шевченківської премії виглядає так.

Список творів, що увійшли до другого туру

Література

1. Балабко Олександр.

Роман "Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької".

2. Дронь Артур.

Книга поезій "Тут були ми"

3. Іздрик Юрій.

Книга поезій "Колекція"

4. Клименко Олександр (Олаф Клеменсен).

Книга поезій "Імена, що залишилися".

5. Короненко-Слабошпицька Світлана.

Поетична книга "Поезії".

6. Легкий Зіновій.

Книга "Час каяття і розплати".

7. Поваляєва Світлана.

Книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями".

8. Рубаняк Оксана.

Книга поезій "Назустріч смерті".

9. Савка Мар’яна.

Книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри"

10. Славінський (Славинський) Микола.

Поетичне трикнижжя "Магічний кристал", "Магічний кристал 2", "Магічний кристал 3"

11. Сопронюк Артем (Маркіян Камиш).

Роман "Хазяїн".

12. Таран (Терен) Віктор.

Книга поезій " Любов і свобода".

13. Тарнавський Юрій.

Роман "Теплі полярні ночі" (авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант "WORM ARCTIC NIGNTS".

14. Томенчук Богдан.

Книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет"

15. Чередник Артем (Артем Чех).

Роман "Пісня відкритого шляху".

16. Чілачава Рауль.

Книга "Бельканто". Українська творчість грузинського поета. Інтерв’ю, поезії, переклади, статті, маргіналії.

Літературознавство і мистецтвознавство

17. Бітаєв Валерій, Корнієнко Владислав, Мосенкіс Юрій.

Книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги".

18. Набитович Ігор.

Книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".

Публіцистика і журналістика

19. Жадько Віктор.

Книга "Іду дорогами твоїми".

20. Зінченко Олександр.

Книга "Як українці зруйнували імперію зла"

21. Казарін Павло.

"Ретроспектива блогів на "Українській правді".

22. Кіртока Віолетта.

Книга "Народні герої України. Історії справжніх" в 2-х томах.

23. Малицька Ірина (Ірина Говоруха).

Книга "Код нації".

24. Мула Володимир (режисер, продюсер).

Документальний проект "Футбол має тривати".

Музичне мистецтво

25. Кушплер Зоряна (виконавиця).

Компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo).

26. Пирожок Мар’ян, Драчук Олександр, Турканик Маркіян (виконавці гурту "Пиріг і Батіг").

Музичний альбом "Зелений".

27. Півненко Богдана (авторка концертних програм та виконавиця).

Концертні програми 2019-2024.

28. Скрипник Олексій (композитор).

Хоровий концерт "Катарсис" (2021), Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру (2023).

29 Шимко Олександр Артурович (композитор).

"Вирій" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитви, біблійні та українські народні тексти.

Театральне мистецтво

30. Вовкун Василь (режисер-постановник).

Опера "Лис Микита" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), опера "Діалоги кармеліток" (музика, лібрето Ф. Пуленка), балет "Тіні забутих предків" (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), модерн-балет "Пізнай себе!" (музика Д. Данова, лібрето В. Вовкуна), театралізована кантата "Псальми війни!" (музика Є. Станковича, лібрето В. Вовкуна) Львівської Національної опери.

31. Голенко Максим (режисер), Заулична Юлія (сценографка), Бусько Олексій (хореограф-постановник), Дробот Марк (актор).

Вистави: "Червона рута" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, "Зерносховище" Рівненського академічного українського музично-драматичного театру за п’єсами Наталки Ворожбит.

Кіномистецтво

32. Санін Олександр (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Михальчук Сергій (оператор-постановник), Загайкевич Алла (композиторка).

Повнометражний ігровий фільм "Довбуш".

Візуальне мистецтво

33. Баринова (Кулеба) Віра.

Проєкт "Крик мовчання". Твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка".

34. Кадирова Жанна.

Персональна виставка "Траєкторія польотів". оліптих "Україна крізь віки".

35. Косьяненко Катерина.

Мистецький проєкт "Victory" (серія творів станкового живопису).

36. Пінчук Олег (скульптор).

Скульптурна композиція "Тризуб".

37. Світличний Іван.

Виставка "Maybe We Can Have Fun Together" ("Можливо, ми зможемо повеселитися разом".

38. Тітов Микита.

Серія політичних плакатів "Шлях Свободи".

39. Федірко Анатолій.

Мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці).

Декоративно-прикладне мистецтво

40. Боньковський Олег (майстер художнього металу).

Мистецька серія "Хресна дорога України".

41. Карпець-Єрмолаєва Валентина, Пікуш Андрій, Пікуш Марія, Рибак Наталія (майстри петриківського розпису).

Мистецький проєкт "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).

Що таке Шевченківська премія

Шевченківська премія - це найвища творча державна нагорода за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня. Минулі переможці Премії отримали винагороду у сумі 397 тисяч гривень кожен.

Цьогоріч, згідно з новим положенням про Шевченківську премію, до переліку номінацій додали декоративно-прикладне мистецтво. Раніше визначали лавреатів у літературі, літературознавстві і мистецтвознавстві, публіцистиці і журналістиці, музиці, театрі, кіно та візуальному мистецтві.

Висувати кандидатів на конкурс у 2024 році можуть лише культурні інституції. Раніше рекомендувати твори та митців до участі могли експерти та члени Шевченківського комітету.

Лауреатові Національної премії вручаються диплом, почесний знак та виплачується грошова частина яку щороку визначав Президент України за пропозицією Комітету. Тепер ця сума становить 160 прожиткових мінімумів (близько 467,2 тисячі гривень станом на 2024 рік).

Національну премію можуть присудити громадянину України, іноземцю, особі без громадянства. Лавреата Шевченківської премії не можуть нагороджувати вдруге, також премія не вручаться посмертно.

У 2023 році премія потрапила у скандал через затримку оголошення переможців.

10 березня голова Комітету Юрій Макаров опублікував у своєму Facebook допис про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив імена лауреатів 2023 року, але лише в частині категорій.

На сайті президента відповідний указ так і не з'явився.

Після шквалу критики 13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету.

Ще через 3 дні Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.

Наприкінці липня оголосили новий склад Комітету та усіх лауреатів цього року. Наразі Комітет очолює колишній міністр культури та Народний артист України, актор театру, кіно та дубляжу Євген Нищук.