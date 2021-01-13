Степанов анонсує, що в найближчі дні Україна ще купить вакцин від COVID-19

Дарія Поперечна УП.Життя
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13 січня 2021

Масове вакцинування українців від коронавірусної хвороби планують розпочати у лютому 2021 року. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 13 січня. 

"Хочу заспокоїти українців, що вакцинація в нашій державі розпочнеться в терміни, які ми зазначали раніше

Вважаємо, що почнемо дійсно масову вакцинацію в лютому цього року", – розповів він. 

За словами начальника міністерства, наразі триває підписання договорів з виробниками. 

"Протягом найближчих днів очікуємо підписання договорів з іншими компаніями виробниками.

Зараз просто тривають певні технічні моменти, які нам потрібно до кінця узгодити", – додав Степанов.  

 Фото belchonock/Depositphotos

Загалом Україна має намір отримати вакцини двома шляхами.

Перший – в рамках ініціативи COVAX в кількості 8 млн доз.  Ці поставки вакцини очікуються на наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.

Другий – закупівля безпосередньо у виробників.

30 грудня державне підприємство "Медичні закупівлі України підписало договір з китайським виробником Sinovac Biotech на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19.

Крім того, в Україну китайську вакцину від Sinovac будуть закуповувати через компанію "Лекхім".

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19.

Українська фармакологічна компанія також планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році. 

При цьому 12 січня спеціалісти Anvisa – Національного агентства по нагляду за здоров'ям в Бразилії, які перевіряли вакцину китайського виробника Sinovac Biotech на ефективність, оголосили, що загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.

Проте Степанов обіцяє, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%.

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