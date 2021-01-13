Степанов анонсує, що в найближчі дні Україна ще купить вакцин від COVID-19

Масове вакцинування українців від коронавірусної хвороби планують розпочати у лютому 2021 року.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 13 січня.
"Хочу заспокоїти українців, що вакцинація в нашій державі розпочнеться в терміни, які ми зазначали раніше.
Вважаємо, що почнемо дійсно масову вакцинацію в лютому цього року", – розповів він.
За словами начальника міністерства, наразі триває підписання договорів з виробниками.
"Протягом найближчих днів очікуємо підписання договорів з іншими компаніями виробниками.
Зараз просто тривають певні технічні моменти, які нам потрібно до кінця узгодити", – додав Степанов.
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Загалом Україна має намір отримати вакцини двома шляхами.
Перший – в рамках ініціативи COVAX в кількості 8 млн доз. Ці поставки вакцини очікуються на наприкінці першого – початку другого кварталу 2021 року.
Другий – закупівля безпосередньо у виробників.
30 грудня державне підприємство "Медичні закупівлі України підписало договір з китайським виробником Sinovac Biotech на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19.
Крім того, в Україну китайську вакцину від Sinovac будуть закуповувати через компанію "Лекхім".
Група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19.
Українська фармакологічна компанія також планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19 в 2022 році.
При цьому 12 січня спеціалісти Anvisa – Національного агентства по нагляду за здоров'ям в Бразилії, які перевіряли вакцину китайського виробника Sinovac Biotech на ефективність, оголосили, що загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.
Проте Степанов обіцяє, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%.
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