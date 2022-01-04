30+ текстів УП.Життя про стосунки, дітей та здоров'я, які ви могли пропустити у 2021 році

Минулий рік для багатьох виявився дуже насиченим і складним.

Робота з дому, навчання на дистанційці, стосунки в умова карантину – все це неабияк тисло на психологічне здоров'я.

Крім того, в умовах пандемії COVID-19 почали загострюватися проблеми зі здоров'ям та хронічні хвороби.

Протягом року команда "Української правди.Життя" намагалась знайти відповіді на запитання, які могли б стати для вас корисними та цікавими.

Тож, якщо ви пропустили деякі з них, ми радо вам нагадаємо, і продовжимо працювати з новими темами.

У цьому матеріалі зібрали понад 30 текстів 2021 року про стосунки з рідними, виховання дітей та догляд за здоров'ям.

Про психологічне здоров'я

Минулий рік для багатьох супроводжувався постійними хвилюваннями про самопочуття рідних, витрати, вакцинацію тощо.

А тривалий стрес може негативно вплинути на організм та розвиток захворювань. Яким буває зв'язок між психологічним станом і соматичними захворюваннями, та що таке психосоматика, радимо прочитати у нашому матеріалі з неврологом Олександрою Щебет (його також можна послухати у форматі подкасту).

Та існує й інший бік, коли різноманітні психологічні та неврологічні проблеми уже є наслідком хвороби. Наприклад, COVID-19 може стати причиною депресії, безсоння, тривоги та панічних атак.

Фото: Nathan Cowley/Pexels

Чимало людей торік втратили близьких через хвороби або трагічні обставини. Ми проконсультувалися з психологом про те, як пережити смерть рідних.

У 2021 році Україну також сколихнула низка підліткових самогубств. Деякі спроби, ймовірно провокували "смертельні челенжі" у соцмережах. Рекомендуємо батькам прочитати матеріал про те, як побудувати довіру із дітьми та попередити трагічні події.

Популярною психологічною проблемою залишаються токсичні стосунки між батьками та дітьми. У нашому матеріалі три психологині обговорили зокрема проблему нарцистичних-матерів та що робити, коли така мама утискає свободу власної дитини.

Крім того, проаналізували, як може проявлятися насильство в стосунках матері із сином.

При цьому багато матерів страждають на комплекс материнської провини. Ми спробували розібратися, звідки він береться і як його подолати.

Про стосунки

Здається, карантин ще більше скоротив шанси на романтичні зустрічі з незнайомцями посеред міста. Чимало пар зараз знайомляться онлайн і фліртують телефоном, поки не наважаться на зустріч.

Проте такі стосунки можуть бути не лише романтичними, а й нести певні проблеми, як от виманювання даних, рахунків, інтимних фото. Як безпечно будувати кохання в інтернеті, читайте в нашому матеріалі.

Якщо ви уже знайшли свою пару і міркуєте про більш серйозні рішення, то вам не завадить дізнатися думку 4-ох психологинь про те, який шлюб можна назвати щасливим.

Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

На жаль, не всі стосунки між партнерами можуть бути романтичним. Іноді вони – дуже болючі, токсичні та страшні.

Пандемія лише посилила проблему домашнього насильства. Торік ми розповіли історії 5 жінок, які анонімно поділилися своїм моторошним досвідом.

Щодо цієї болючої теми також спілкувалися з психологами, які розповіли:

Крім того, підготували алгоритм дій, який допоможе захиститися від насильства юридично.

Наскільки добре ви знаєте свої права, можете перевірити у нашому тесті.

Про виховання дітей

Шкільні роки – це не лише про навчання, а й про самопізнання та пошук занять для душі. Чимало дітей віддають перевагу саме спорту, але тут важливо правильно підібрати гурток чи секцію та зберегти мотивацію. Аналізуємо, як це зробити.

Детальніше уже встигли розповісти про заняття на лижах.

Щодо мотивації малечі, радимо також прочитати, які підходи для цього використовують у Швеції. Знайдете цікаві поради!

Фото: Yan Krukov/Pexels

Проте батькам потрібно розуміти, що дитина може стикатися у школі з різноманітними проблемами та конфліктами, про які соромиться розповідати дорослим. Завдання батьків у цьому випадку – поговорити про проблеми у школі, не перетинаючи межі особистого простору.

Того року батьки також хвилювалися, чи закриватимуть 10-11 класи та коли це відбудеться. Як працюватиме реформа старшої профільної школи – читайте у нашому матеріалі.

При цьому в січні школярам-випускникам уже варто активно зосередитися на підготовці до Зовнішнього незалежного оцінювання. Зібрали добірку із 46 безкоштовних курсів з різних предметів, які допоможуть у цій справі.

Якщо хочете негайно перевірити, наскільки добре володієте шкільною програмою – ось для вас швидкий тест із математики.

Про здоров'я

Чому б не розпочати цей рік із турботи про власний організм? Для цього систематично варто проходити профілактичні медичні огляди. Ось детальний гід по необхідних скринінгах у 25, 45, 65 років та пізніше.

При цьому потрібно відповідально підійти до вибору лікарів, які будуть вас обстежувати. Наприклад, нещодавно ми розповідали про остеопатів та як не переплутати лікаря з шарлатаном.

Також варто звернути увагу на безпечність процедур, на які ви готові наважитися. Наприклад, популярні серед блогерів домашні пологи вдома в Україні наразі неможливі – пояснюємо чому.

Фото: MART PRODUCTION/Pexels

Актуальною залишається тема відновлення після вагітності. Торік розповідали про те, як відновити статеві стосунки після пологів.

Проте проблеми інтимного характеру притаманні не лише породіллям, а й жінкам, що страждають на аноргазмію. Розбиралися, чому вона виникає та як її подолати.

Крім того, спростовуємо антинаукові міфи, які можуть нашкодити, як, наприклад, сода для лікування раку, тощо.

Періодично також виходить подкаст на медичну тематику, де наша колега спілкується з медиками різних сфер – "Температура – нормальна". Тому якщо не встигаєте нас читати – слухайте. Наприклад, в одному з епізодів консультувалися з дерматологом щодо прищів та як їх позбутися.

Не забувайте, що у нас також є рубрика "Запитай Життя", де ми шукаємо відповіді на ваші запитання. Часто вони стосуються саме теми здоров'я.

Ось кілька цікавих запитань, які ми досліджували минулого року:

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