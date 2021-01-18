Останні в Європі: як Степанов провалив підготовку до вакцинації

Що спільного між США, Ватиканом та Албанією?

Ці такі різні країни об’єднує те, що усі вони та ще понад сорок інших держав ВЖЕ розпочали вакцинацію населення від COVID-19.

А тепер вгадайте, що спільного між Україною, Північною Кореєю та Зімбабве?

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Так, очевидно, що "завдяки" нашому уряду, МОЗу та міністру охорони здоров’я Максиму Степанову ми "трішки відстали".

І може так статися, що за кілька тижнів Україна залишиться ЄДИНОЮ країною в Європі, яка НЕ розпочала процес вакцинації.

Профнепридатні та корумповані чиновники вкотре змушують нас відчути себе країною третього світу.

Що ж у цей час робиться у світі?

Прямо в ці дні літні жителі містечка Солсбері у Великій Британії отримують свою дозу вакцини від COVID-19 у Солсберійському соборі. Його повністю переформатували під центр вакцинації.

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Там для них приготували не лише вакцину, комфортне місце з привітним персоналом, але і приємну атмосферу: все це відбувається під органну музику.

Загалом, Велика Британія, яка першою у світі почала вакцинувати своє населення, нещодавно оголосила про цілодобову вакцинацію.

Літні жителі містечка Солсбері у Великій Британії отримують свою дозу

вакцини від COVID-19 у Солсберійському соборі

Окрім Британії, майже 50 країн світу активно вакцинують населення.

І як би комусь не хотілося сказати, що доступ до вакцини мають лише багаті країни світу, в понеділок, 11 січня, про початок вакцинації оголосила Албанія.

Невдовзі естафету перебере і наша сусідка Молдова.

Чому Україна пасе задніх і чи ми готові до вакцинації мільйонів наших громадян, розберемося далі.

Чому ж у нас все так відбувається?

Відповідь проста і очевидна: ключовий орган, відповідальний за всі процеси – МОЗ, очолює людина, яка просто не здатна організувати жоден процес.

Спершу ми спостерігали, як всі країни світу рано чи пізно налагоджують систему тестування від COVID-19. Україна досі – а пройшов уже рік пандемії! – на останніх місцях у Європі.

Карантинні заходи, що вводяться у Європі зазвичай є логічними, продуманими та дієвими. В Україні ж ці заходи нагадують комік-шоу – від інтелектуальних локдаунів до шкарпеткових сюрпризів.

І от тепер ми бачимо, як найскладнішу операцію людства з вакцинації населення від COVID-19 Степанов зі своїм відомством провалює так само безапеляційно, як і всі інші заходи.

Щоб розпочати вакцинацію в грудні та покрити пріоритетні групи в найкоротші терміни, всі країни світу проводили перемовини щодо закупівель вакцин ще влітку.

Ізраїль одним із перших почав цей процес і ми бачимо результат: 20% населення вже вакциновано, а восени вони планують охопити все населення і забути про COVID-19 як страшний сон.

Також більшість країн світу перестрахувалися і уклали угоди з кількома виробниками вакцин. Вірогідність отримати якомога більшу кількість ефективних вакцин із такою стратегією виростає в рази.

Але наше МОЗ не поспішало.

Початок перемовин ДП "Медичні закупівлі України" почало лише 10 грудня – на пів року пізніше, ніж це зробили інші країни. А все тому, що МОЗ ніяк не давав їм таке доручення.

Уже за 2 тижні після цього ДП заявило про тиск з боку чиновників.

Врешті, стало зрозуміло, що і на цьому наш міністр вирішив підзаробити – так само, як і на костюмах захисту для лікарів навесні. Він особисто "заморозив" будь-які перемовини незалежної закупівельної агенції з однією метою – закупити конкретну вакцину в конкретного виробника через конкретну українську "прокладку". Як у старі-добрі часи Раїси Богатирьової.

Ця вакцина коштує Україні майже в 6 разів дорожче, ніж інші подібні вакцини. Експерти вже заявили, що її ефективність може бути лише 50%, а в угоді ДП "Медичні закупівлі" стоїть чіткий допустимий показник – не менше 70%.

У результаті Україна опинилася в ситуації, коли єдина надія на гуманітарну ініціативу COVAX, завдяки якій ми зможемо отримати вакцину для 4 мільйонів громадян.

І то не одразу. Лише у лютому ми можливо отримаємо 910 тисяч доз вакцин, яких вистачить на вакцинацію всього 367 тисяч людей. У той час, як інші країни вакцинують мільйони своїх громадян.

Чому Україна не проводила перемовин ще з літа, не намагалася укласти декілька контрактів з виробниками, та не скористалася ініціативою COVAX для закупівлі вакцин – питання риторичні.

Як уряд та Степанов підготували Україну до вакцинації?

Якщо ж уявити, що в якомусь кварталі N, якогось року Х, Україна таки отримає вакцину – розпочнеться найважливіше і найскладніше – сам процес вакцинації.

ВООЗ уже назвало цей процес найскладнішою логістичною операцією людства.

Паралельно з переговорами та закупівлею вакцин, розвинені країни активно готували свої системи до проведення вакцинації.

У всьому світі уряди мобілізують персонал із супутніми навичками для проведення вакцинації.

Країни будують спеціальні павільйони, використовують стадіони та виставкові центри, або ж організовують масштабні пункти вакцинації прямо в соборах.

Україна і тут залишилась позаду всіх. 14 грудня 2020 року, Велика Британія вже тиждень проводить вакцинацію, Степанов продовжує "забезпечувати" лікарні киснем, збільшує масштаби тестування до 75 тисяч на тиждень (насправді ні) та "готує" країну до "інтелектуального" локдауну. Вакцини в Україні нема, як нема і національного плану вакцинації населення від COVID-19.

Тим часом "Голос" презентує рекомендації уряду щодо першочергових кроків з розробки та реалізації плану вакцинації, реєструє відповідну постанову Верховної ради, яка зобов'язує МОЗ розробити та затвердити такий план.

Степанов отримує "чарівного пенделя" і вже 24 грудня опубліковує так звану Дорожню карту з впровадження вакцини.

Вся Україна чекає чіткого, професійного плану дій Уряду, але не склалося – "дорожня карта Степанова" нікуди не веде. Адже, якщо уважно прочитати документ, велика його частина – набір загальних фраз.

💉 Він зовсім не описує, навіть приблизно, логістику масштабного вакцинування населення. 💉 Ніде не вказано бюджету підготовки та проведення вакцинації. 💉 Також невідомо, чи вистачає медперсоналу в Україні, скільки його потрібно, як і коли провести його навчання і яким чином будуть забезпечуватися на час вакцинації усі інші пацієнти. 💉 Немає інформації, де, на яких умовах буде зберігатися вакцина, у тому числі за потреби забезпечення "холодового ланцюга". 💉 Також ні слова про супутні витратні матеріали, взагалі ніде не згадано ні обсяги таких матеріалів, ні їхня орієнтовна вартість. 💉 У документі згадується 572 мобільні бригади, але зовсім незрозуміло – за рахунок чого чи кого вони будуть функціонувати (транспорт, засоби захисту, пальне тощо).

Тим часом на місцях ніхто не розуміє, що, як і коли потрібно робити, аби підготуватися до процесу вакцинації населення.

ОДА отримують купу звернень від громад з однаковими питаннями – що робити, як і до чого готуватися?

Інформації, що, як і коли потрібно робити від ключового органу – не було і нема.

Комунікація щодо важливості вакцинації взагалі провалена. Жодних роз'яснень, матеріалів та комунікації ключовим органом просто не ведеться. І справді, навіщо, коли в країні половина людей не готові вакцинуватися від COVID-19.

Висновок один: український уряд провалив підготовку до вакцинації від COVID-19 так само, як і всі інші заходи. За рік не було зроблено жодних висновків, і ми знову опинилися на світовому узбіччі.

І цей провал насправді несе смертельні наслідки – щодня наші громадяни помирають від коронавірусу, поки міністр годує нас усіх обіцянками.

А ще провалений процес вакцинації і фактична відсутність вакцини в країні – пряма загроза для всіх нас – бути закритими в рідній країні з паспортом вакцинації, де всі клітинки будуть пусті багато місяців поспіль.

А це значить – і наше вільне пересування невдовзі вакцинованим світом опиниться під великим питанням.

Ольга Стефанишина, народна депутатка від партії "Голос", ексзаступниця міністра охорони здоров’я, спеціально для УП.Життя.

Титульне фото gioiak2/Depositphotos

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