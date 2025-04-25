Створили петицію з вимогою звільнити директорів Молодого театру і Департаменту культури КМДА

Актори створили петицію про усунення з посади директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса та директора Департаменту культури Київської міської держадміністрації Сергія Анжияка.

Петицію на сайті Київської міської ради створила акторка Молодого театру Вікторія Ромашко.

За два дні від публікації документ підписало 254 особи. Закликають лишити свої підписи тих, хто "не згодні з тим, що зловживання владою, зневага до людської гідності та покривання порушень залишаються безкарними"

"Десятки діячок театру відкрито засвідчили про роки системного зловживання владою, психологічного тиску та дій, які вони сприймають як сексуальні домагання з боку керівника театру Андрія Білоуса. Попри резонанс і публічні звернення, цей керівник продовжує обіймати посаду", - аргументує створення петиції авторка.

Ім'я чиновника Сергія Анжияка з'явилося у документі через те, що він "відмовляється діяти, попри надані йому законні підстави, висновки внутрішньої комісії та звернення колективу". Раніше Анжияк публічно заявив, про нібито відсутність правових підстав спочатку для відсторонення. Попри те, що комісія з дослідження конфлікту надала рекомендацію припинити контракт з Білоусом.

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"Білоус залишається на посаді. Колектив, який виступив із відкритою підтримкою постраждалих, продовжує працювати в атмосфері невизначеності. Частина заявниць повідомляє про емоційний тиск, страх, професійну вразливість. Жодної конкретної дієвої позиції Департамент культури після березня 2025 року не оголосив", - наголосили в петиції.

Підписанти вимагають розірвати контракт з Андрієм Білоусом, на підставі п. 4.3.15 контракту (через втрату довіри), а також відставки або звільнення директора Департаменту культури КМДА Сергія Михайловича Анжияка.

З чого почався скандал

Великий скандал з домаганнями в театральній сфері почався на початку року – 22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання.

"Я подав заяву в поліцію, вона займається. Я не коментую, поки триває слідство", – написав Білоус. Водночас він не уточнив, з якою заявою звернувся до поліції.

Працівники Молодого театру, де режисер працює художнім директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом активісти все ж домоглися відсторонення. Для цього громада вийшла на мирний протест під стріни Київської міської держадміністрації. Поки тривала акція, Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання викладача столичного університету. Джерела УП тоді підтвердили, що йдеться саме про Білоуса. Матеріали перевірки передали до Шевченківського управління поліції Києва.

У коментарі УП. Життя Білоус заявив: "Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах".

"Я повністю відкритий до розслідування та наполягаю, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону", – додав керівник Молодого театру.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко підписала окреме доручення. В ньому вона назначила директора Департаменту культури КМДА Сергія Анджияка створити так звану комісію з перевірки інформації у спільному зверненні акторів.

Після проведення розслідування комісією, Андрія Білоуса повернули на посаду директора Молодого театру.

Реакція Міністерства культури

Міністерство культури та стратегічних комунікацій у відповіді на попередній запит УП.Культура відмовилося коментувати, яких заходів планує вживати для запобігання насиллю, домаганням, харасменту в національних театрах та мистецьких вишах.

У відповіді заступниці міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасії Бондар йдеться, що "керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти".

У відомстві повідомили, що у червні 2024 року затвердили і відправили до закладів культури методичні рекомендації з питань безбар'єрності, гендерної рівності та ментального здоров'я на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління МКСК. При цьому у відповіді на запит не було пояснення, як саме Мінкульт контролює дотримання цих рекомендацій.

На питання, чи планує міністерство перевірки в Молодому театрі, співробітники якого заявили про неприйнятну поведінку з боку керівництва, у відомстві повідомили, що "театрально-видовищний заклад культури "Київський національний академічний молодий театр" не належать до сфери управління Міністерства культури та стратегічних комунікацій України".

Реакція театральної спільноти

Згодом у неприйнятні поведінці звинуватили іншого викладача Карпенка-Карого – Юрія Висоцького, а також директора Чернівецького театру Юрія Марчака. 3 лютого Юрія Висоцького тимчасово відсторонили від роботи у виші.

Ввечері 3 лютого Київський національний університет культури і мистецтв повідомив, що відсторонив від роботи режисера Олександра Балабана. А ще за кілька днів в сексуальних домаганнях публічно звинуватили і ректора вишу Михайла Поплавського.

Також догану отримала працівниця університету Карпенка-Карого Наталія Корольова, яка раніше виправдовувала Андрія Білоуса та стверджувала, що студентки провокують чоловіків на домагання своїм відвертим вбранням, отримала догану.

Раніше студенти вишу звернули увагу на коментарі Корольової у Facebook, у яких та стверджувала, що студентки занадто вільні, "намагаються звабити викладачів відвертим одягом", "дозволяють собі приходити з таким декольте і майже в одних трусах" буцімто для того, щоб "привертати увагу публічних людей".

Понад два десятки українських театрів висловилися на підтримку жертв сексуального насильства й харасменту після скандалу в київському університеті Карпенка-Карого. Першим державним театром, що підтримав ініціативну групу зі збору свідчень протиправних дій, став Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала студентів, які зазнали чи зазнають сексуальних домагань, не боятися повідомляти про такі випадки, а також висловилася про необхідність напрацювання законодавства щодо захисту студентів від булінгу.

Також на підтримку усіх постраждалих від психологічного чи сексуального насилля в культурних інституціях виступила Коаліція дієвців культури та заявила про неприпустимість будь-яких форм сексуального чи психологічного насилля чи дискримінації в галузі. Також там назвали реакцію Департаменту культури КМДА некомпетентною.