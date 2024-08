Деякі люди з травмами мозку, ймовірно, перебувають у свідомості, але не можуть подати реакції – вчені

Науковці виявили, що щонайменше чверть людей із важкими травмами головного мозку, які перебувають у комі чи без свідомості можуть чути все, що відбувається довкола них.

Такими є висновки дослідження міжнародної команди дослідників. Його результати опублікували у науковому медичному журналі The New England Journal of Medicine, пише Nature.

Такі пацієнти не можуть, до прикладу, підняти палець вгору, коли їх про це просять. Натомість коли їм дають так звані "когнітивні завдання", наприклад, уявити, як вони рухаються чи роблять вправи, вчені часом фіксують мозкову активність.

Це означає, що такі люди, ймовірно, можуть чути все, що відбувається навколо них.

ВІДЕО ДНЯ

Більше того, керівник дослідження та лікар-невролог Ніколас Шифф зазначив, що можуть мати здатність спілкуватися за допомогою інтерфейсу "мозок-комп’ютер" – це пристрої, які імплантують в голову людини для фіксації активності мозку.

У дослідженні взяли участь понад 350 людей, головний мозок яких був ушкоджений внаслідок травм, інфарктів чи інсультів. З них 241 учасник не подав жодної реакції і не зумів пройти тестування медиків. Натомість 121 змогли виконати прості дії, як-от підняти палець.

Експерти кажуть, кожен пройшов один або два типи дослідження мозку:

функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ), за допомогою якої вимірюють розумову активність опосередковано, визначаючи рівень насичення крові в мозку киснем;

електроенцефалографію (ЕЕГ) – на голову пацієнта одягають "шапочку", до якої під’єднані електроди для вимірювання активності мозкових хвиль.

Під час сканування пацієнтам дали "когнітивне завдання" – уявити, що вони грають у теніс або закривають і відкривають долоні. Команди повторювали безперервно протягом 15-30 секунд, після чого була пауза, потім вправу повторювали протягом 6-8 "командних сесій".

Серед тих учасників, які не змогли "подати" реакцію фізично, близько 25% продемонстрували мозкову активність протягом усього обстеження фМРТ чи ЕЕГ. У медицині цей стан називають когнітивно-моторною дисоціацією – коли пацієнт здатен реагувати розумово, але не фізично.

Інших 112 пацієнтів віднесли до категорії тих, які зреагували трохи краще. Лише приблизно 38% показали стабільну активність мозку. Ймовірно, це пов'язано з тим, що тести встановили високу планку для фіксування мозкової активності. На його думку, вчені могли недооцінити пацієнтів, які фізично не зреагували, але перебували у свідомості.

Він зазначає, що показники когнітивно-моторної дисоціації були найвищими у людей, які пройшли тестування за допомогою ЕЕГ та фМРТ, тож якби обидва методи використовували для кожного пацієнта, вони могли б бути вищими.

Науковці також наголошують, що дослідження має певні обмеження. Йдеться про те, що не всі медичні заклади використовували однакову кількість або набір завдань під час проведення обстеження, а також однакову кількість електродів під час сеансів ЕЕГ. Експерти припускають, що це могло спотворити отримані результати.

Раніше ми пояснювали, чому люди бачать "потойбіччя" під час клінічної смерті.