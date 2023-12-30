Як добре ви знаєте українські приказки й що таке "ретроградний Меркурій"? 20 тестів, які ви могли пропустити у 2023 році

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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30 грудня 2023

У 2023 році "УП.Життя" розповідала вам  про українські традиції, мову та історію. Переносила у подорож Карпатами та Антарктикою. Знайомила із зірками інтернету – капібарою та видрою. Розповідала про рослини й тварин, які нас оточують. Згадувала й про оповитий численними загадками космос.

Ми зібрали 20 унікальних тестів з тем на будь-який смак, за допомогою яких кожен може перевірити свої знання та дізнатися цікаві факти.

Що ви знаєте про українські та закордонні свята?

За допомогою тесту "Як в Україні заведено вітати з Різдвом і Старим Новим роком?" ви дізнаєтеся про:

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  • святкування Різдва й Старого Нового року;
  • звичаї Святвечора та Щедрого вечора;
  • колядування, щедрування й посівання.

Фото: yanosh_nemesh/Depositphotos

Не можна оминути увагою й інше зимове свято, яке своїми коренями сягає ще язичницьких часів. Тест "Як здавна святкували Масницю в Україні?" розповість про:

  • розваги, що супроводжують святкування Масниці;
  • узвичаєні страви цього свята;
  • його історію.

А як щодо значно новішого для України свята – Гелловіну? Пропонуємо за допомогою тесту "Ворожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Гелловін?" дізнатися цікавинки про наймістичніший день року.

Історія

Чи давно ви закінчили школу? Якщо ні, то матимете перевагу при проходженні тесту "Як добре ви пам'ятаєте шкільну програму з історії України?". У ньому ви пригадаєте:

  • античний період історії нашої держави – з кочовими племенами та грецькими колоніями;
  • часи Русі;
  • козацькі походи;
  • розділення України по Дніпру та роки імперського колонізаторства;
  • буремні, але сповнені надії, події початку XX століття;
  • період СРСР;
  • здобуття Україною незалежності.

Наступним варто пройти тест на одну з найбільш міфологізованих тем української історії – "Що ви знаєте про УПА та міфи довкола неї?". Він розповість про:

  • історію створення УПА;
  • її діяльність;
  • справжню ідеологію.

9:20 ранку 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України. Тест "Чи добре ви знаєте Конституцію України" допоможе вам дізнатися більше цікавих фактів про неї.

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Фото: simbiothy/Depositphotos

Мова

Мова – не просто інструмент спілкування. Вона є одним із засобів самоідентифікації людини, який містить в собі культурний код. 

За допомогою тесту "Чим багатіє дурень? Перевірте, як добре ви розумієтеся на українських приказках" ви дізнаєтеся:

  • що трапиться, якщо дати дурневі макогона;
  • коли холодно поганому поросяті;
  • що було, коли сім літ не родив мак;
  • до якого часу не варто скубти гуску;
  • що стало причиною появи клопоту у баби.

Мова постійно розвивається та поповнюється новими словами. Тест "Крінж чи база. Як добре ви знаєте молодіжний сленг?" покаже, чи розумієте ви:

  • що означає "рофлити";
  • хто такий "краш";
  • як пояснити слово "вайб";
  • яким чином молодь може назвати хлопця;
  • яке сленгове слово можна використати для вираження дуже сильного сміху.
Фото: vejaa/Getty Images

Флора і фауна

Багато людей мешкають в урбанізованих місцевостях, далеких від своєї справжньої "колиски" – природи. Однак про неї не варто забувати, адже вона сповнена цікавинками. 

Тест "Звичні та екзотичні. Як добре ви знаєте весняні квіти?" розкриє вам справжні назви:

  • "жовтоцвіту", який росте у дворах, біля шкіл та в ботанічних садах;
  • квітки, котра стала зіркою "Відчайдушних домогосподарок" та одного з аніме;
  • двоколірної квітки, що росте у лісах на Заході України;
  • "райської пташки" з незвичною формою квітів.

"Капібара. Що ви знаєте про зірку інтернету?" – тест, який прочинить завісу  у життя цих екзотичних тварин. З нього ви дізнаєтеся про:

  • місця проживання капібар;
  • їхнє харчування;
  • морфологічні особливості;
  • спосіб життя.

Тест "Отруйні і не тільки. Чи впізнаєте ви змій, які водяться на території України?" одного разу може врятувати вам життя. Він розповість про:

  • отруйних і миролюбних плазунів, розповсюджений на наших теренах;
  • ознаки, за якими можна розпізнати гадюк;
  • змій, занесених до Червоної книги України. 

Частина тварин сьогодні перебуває за крок до вимирання, але інших ще можна врятувати спільними зусиллями людей. Саме про таких істот наш тест "Самотні носороги й папуга, що не літає. Що ви знаєте про тварин, які можуть зникнути?".

А як щодо ще однієї зірки TikTok? З тесту "Обіймаються та граються камінчиками. Що ви знаєте про видр?" ви дізнаєтеся:

  • яка видра є найбалакучішою;
  • скільки років прожила найстаріша відома представниця цього виду;
  • яку видру японці люблять тримати як домашнього улюбленця;
  • в якій країні ці тварини в центрі міста і відпочивають в ботанічному саду.
Фото: SCOOPERDIGITAL/Depositphotos

Географія

Карпати – це не просто гори та гарні пейзажі. Це важливий культурний пласт. Тож пропонуємо пройти тест "Що ви знаєте про українські Карпати", в якому йдеться про:

  • локацію єдиної в Україні лавандової гори;
  • озеро, що утворилося у результаті потужного зсуву, спричиненого землетрусом близько 10 тис. років тому;
  • види рослин, які в Україні можна побачити лише на горі Свидовець;
  • давній океан, на місці якого утворилися Карпатські гори.

Півострів розкішних степів, гірських вершин та двох морів. Пройдіть тест "Батьківщина орьнек і "чоловічої" кави. Що ви знаєте про Крим?" і дізнаєтеся про:

  • історію та населення півострова;
  • кримськотатарські страви, визнані нематеріальною культурною спадщиною України;
  • орнаментів, внесений до спадщини ЮНЕСКО.

Наступний тест про дуже далеку Антарктику. Однак навіть у цій частині світу є українці, які понад 27 років проводять там дослідження. У тесті "Крижаний континент і пінгвіни, яких не можна обіймати. Що ви знаєте про Антарктику?" йтиметься про:

  • різницю між Арктикою та Антарктикою;
  • флору та фауну Антарктиди;
  • види пінгвінів;
  • діяльність українських вчених у цьому регіоні.
Фото: Steve_Allen/Depositphotos

Космос

Космос – загадковий та безкрайній. Однак дещо людству вдалося про нього дізнатися. 

Тест "Астероїди й "діамантовий дощ". Що ви знаєте про Сонячну систему?" розповість про:

  • "крижаних гігантів" – Уран і Нептун;
  • найбільш активні вулкани у Сонячній системі;
  • планету, яка могла б плавати у воді, наче повітряна кулька;
  • "ретроградний Меркурій".

Дослідження космосу – справа непроста. Пройдіть тест "Там бував "Кобзар" і кістки динозавра. Що ви знаєте про діяльність людини у космосі?" та дайте відповідь на питання:

  • Коли люди вперше сфотографували Землю з космосу?
  • Які тварини перші там опинилися?
  • Який продукт першим виростили у космосі для їжі?
  • Як миються астронавти?
Фото: SCIEPRO/GettyImages

Освіта

Освіта – один із головних чинників розвитку людства. Як і інші сфери життя, вона має дуже довгу історію свого розвитку. Тест "Бульдог-маскот і суворі правила для студентів. Що ви знаєте про університети минулого?" розкаже про:

  • найстаріші університети Європи та світу;
  • перший університетський маскот;
  • історію Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • український університет, який є пам’яткою ЮНЕСКО.

Закінчили школу, але хочеться згадати минулі часи? Пройдіть тест "Відмінник чи "гальорка". Який ви школяр" і дізнайтеся, ким би зараз ви були у школі:

  • бешкетником;
  • зіркою з "гальорки";
  • душею компанії;
  • відмінником з першої парти;
  • "не таким як усі".
Фото: kmiragaya/Depositphotos

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