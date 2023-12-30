Як добре ви знаєте українські приказки й що таке "ретроградний Меркурій"? 20 тестів, які ви могли пропустити у 2023 році

У 2023 році "УП.Життя" розповідала вам про українські традиції, мову та історію. Переносила у подорож Карпатами та Антарктикою. Знайомила із зірками інтернету – капібарою та видрою. Розповідала про рослини й тварин, які нас оточують. Згадувала й про оповитий численними загадками космос.
Ми зібрали 20 унікальних тестів з тем на будь-який смак, за допомогою яких кожен може перевірити свої знання та дізнатися цікаві факти.
Що ви знаєте про українські та закордонні свята?
За допомогою тесту "Як в Україні заведено вітати з Різдвом і Старим Новим роком?" ви дізнаєтеся про:
- святкування Різдва й Старого Нового року;
- звичаї Святвечора та Щедрого вечора;
- колядування, щедрування й посівання.
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Не можна оминути увагою й інше зимове свято, яке своїми коренями сягає ще язичницьких часів. Тест "Як здавна святкували Масницю в Україні?" розповість про:
- розваги, що супроводжують святкування Масниці;
- узвичаєні страви цього свята;
- його історію.
А як щодо значно новішого для України свята – Гелловіну? Пропонуємо за допомогою тесту "Ворожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Гелловін?" дізнатися цікавинки про наймістичніший день року.
Історія
Чи давно ви закінчили школу? Якщо ні, то матимете перевагу при проходженні тесту "Як добре ви пам'ятаєте шкільну програму з історії України?". У ньому ви пригадаєте:
- античний період історії нашої держави – з кочовими племенами та грецькими колоніями;
- часи Русі;
- козацькі походи;
- розділення України по Дніпру та роки імперського колонізаторства;
- буремні, але сповнені надії, події початку XX століття;
- період СРСР;
- здобуття Україною незалежності.
Наступним варто пройти тест на одну з найбільш міфологізованих тем української історії – "Що ви знаєте про УПА та міфи довкола неї?". Він розповість про:
- історію створення УПА;
- її діяльність;
- справжню ідеологію.
9:20 ранку 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України. Тест "Чи добре ви знаєте Конституцію України" допоможе вам дізнатися більше цікавих фактів про неї.
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Мова
Мова – не просто інструмент спілкування. Вона є одним із засобів самоідентифікації людини, який містить в собі культурний код.
За допомогою тесту "Чим багатіє дурень? Перевірте, як добре ви розумієтеся на українських приказках" ви дізнаєтеся:
- що трапиться, якщо дати дурневі макогона;
- коли холодно поганому поросяті;
- що було, коли сім літ не родив мак;
- до якого часу не варто скубти гуску;
- що стало причиною появи клопоту у баби.
Мова постійно розвивається та поповнюється новими словами. Тест "Крінж чи база. Як добре ви знаєте молодіжний сленг?" покаже, чи розумієте ви:
- що означає "рофлити";
- хто такий "краш";
- як пояснити слово "вайб";
- яким чином молодь може назвати хлопця;
- яке сленгове слово можна використати для вираження дуже сильного сміху.
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Флора і фауна
Багато людей мешкають в урбанізованих місцевостях, далеких від своєї справжньої "колиски" – природи. Однак про неї не варто забувати, адже вона сповнена цікавинками.
Тест "Звичні та екзотичні. Як добре ви знаєте весняні квіти?" розкриє вам справжні назви:
- "жовтоцвіту", який росте у дворах, біля шкіл та в ботанічних садах;
- квітки, котра стала зіркою "Відчайдушних домогосподарок" та одного з аніме;
- двоколірної квітки, що росте у лісах на Заході України;
- "райської пташки" з незвичною формою квітів.
"Капібара. Що ви знаєте про зірку інтернету?" – тест, який прочинить завісу у життя цих екзотичних тварин. З нього ви дізнаєтеся про:
- місця проживання капібар;
- їхнє харчування;
- морфологічні особливості;
- спосіб життя.
Тест "Отруйні і не тільки. Чи впізнаєте ви змій, які водяться на території України?" одного разу може врятувати вам життя. Він розповість про:
- отруйних і миролюбних плазунів, розповсюджений на наших теренах;
- ознаки, за якими можна розпізнати гадюк;
- змій, занесених до Червоної книги України.
Частина тварин сьогодні перебуває за крок до вимирання, але інших ще можна врятувати спільними зусиллями людей. Саме про таких істот наш тест "Самотні носороги й папуга, що не літає. Що ви знаєте про тварин, які можуть зникнути?".
А як щодо ще однієї зірки TikTok? З тесту "Обіймаються та граються камінчиками. Що ви знаєте про видр?" ви дізнаєтеся:
- яка видра є найбалакучішою;
- скільки років прожила найстаріша відома представниця цього виду;
- яку видру японці люблять тримати як домашнього улюбленця;
- в якій країні ці тварини в центрі міста і відпочивають в ботанічному саду.
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Географія
Карпати – це не просто гори та гарні пейзажі. Це важливий культурний пласт. Тож пропонуємо пройти тест "Що ви знаєте про українські Карпати", в якому йдеться про:
- локацію єдиної в Україні лавандової гори;
- озеро, що утворилося у результаті потужного зсуву, спричиненого землетрусом близько 10 тис. років тому;
- види рослин, які в Україні можна побачити лише на горі Свидовець;
- давній океан, на місці якого утворилися Карпатські гори.
Півострів розкішних степів, гірських вершин та двох морів. Пройдіть тест "Батьківщина орьнек і "чоловічої" кави. Що ви знаєте про Крим?" і дізнаєтеся про:
- історію та населення півострова;
- кримськотатарські страви, визнані нематеріальною культурною спадщиною України;
- орнаментів, внесений до спадщини ЮНЕСКО.
Наступний тест про дуже далеку Антарктику. Однак навіть у цій частині світу є українці, які понад 27 років проводять там дослідження. У тесті "Крижаний континент і пінгвіни, яких не можна обіймати. Що ви знаєте про Антарктику?" йтиметься про:
- різницю між Арктикою та Антарктикою;
- флору та фауну Антарктиди;
- види пінгвінів;
- діяльність українських вчених у цьому регіоні.
|Фото: Steve_Allen/Depositphotos
Космос
Космос – загадковий та безкрайній. Однак дещо людству вдалося про нього дізнатися.
Тест "Астероїди й "діамантовий дощ". Що ви знаєте про Сонячну систему?" розповість про:
- "крижаних гігантів" – Уран і Нептун;
- найбільш активні вулкани у Сонячній системі;
- планету, яка могла б плавати у воді, наче повітряна кулька;
- "ретроградний Меркурій".
Дослідження космосу – справа непроста. Пройдіть тест "Там бував "Кобзар" і кістки динозавра. Що ви знаєте про діяльність людини у космосі?" та дайте відповідь на питання:
- Коли люди вперше сфотографували Землю з космосу?
- Які тварини перші там опинилися?
- Який продукт першим виростили у космосі для їжі?
- Як миються астронавти?
|Фото: SCIEPRO/GettyImages
Освіта
Освіта – один із головних чинників розвитку людства. Як і інші сфери життя, вона має дуже довгу історію свого розвитку. Тест "Бульдог-маскот і суворі правила для студентів. Що ви знаєте про університети минулого?" розкаже про:
- найстаріші університети Європи та світу;
- перший університетський маскот;
- історію Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- український університет, який є пам’яткою ЮНЕСКО.
Закінчили школу, але хочеться згадати минулі часи? Пройдіть тест "Відмінник чи "гальорка". Який ви школяр" і дізнайтеся, ким би зараз ви були у школі:
- бешкетником;
- зіркою з "гальорки";
- душею компанії;
- відмінником з першої парти;
- "не таким як усі".
|Фото: kmiragaya/Depositphotos
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