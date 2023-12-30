Як добре ви знаєте українські приказки й що таке "ретроградний Меркурій"? 20 тестів, які ви могли пропустити у 2023 році

У 2023 році "УП.Життя" розповідала вам про українські традиції, мову та історію. Переносила у подорож Карпатами та Антарктикою. Знайомила із зірками інтернету – капібарою та видрою. Розповідала про рослини й тварин, які нас оточують. Згадувала й про оповитий численними загадками космос.

Ми зібрали 20 унікальних тестів з тем на будь-який смак, за допомогою яких кожен може перевірити свої знання та дізнатися цікаві факти.

Що ви знаєте про українські та закордонні свята?

За допомогою тесту "Як в Україні заведено вітати з Різдвом і Старим Новим роком?" ви дізнаєтеся про:

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святкування Різдва й Старого Нового року;

звичаї Святвечора та Щедрого вечора;

колядування, щедрування й посівання.

Не можна оминути увагою й інше зимове свято, яке своїми коренями сягає ще язичницьких часів. Тест "Як здавна святкували Масницю в Україні?" розповість про:

розваги, що супроводжують святкування Масниці;

узвичаєні страви цього свята;

його історію.

А як щодо значно новішого для України свята – Гелловіну? Пропонуємо за допомогою тесту "Ворожіння, збитки та духи: що ви знаєте про Гелловін?" дізнатися цікавинки про наймістичніший день року.

Історія

Чи давно ви закінчили школу? Якщо ні, то матимете перевагу при проходженні тесту "Як добре ви пам'ятаєте шкільну програму з історії України?". У ньому ви пригадаєте:

античний період історії нашої держави – з кочовими племенами та грецькими колоніями;

часи Русі;

козацькі походи;

розділення України по Дніпру та роки імперського колонізаторства;

буремні, але сповнені надії, події початку XX століття;

період СРСР;

здобуття Україною незалежності.

Наступним варто пройти тест на одну з найбільш міфологізованих тем української історії – "Що ви знаєте про УПА та міфи довкола неї?". Він розповість про:

історію створення УПА;

її діяльність;

справжню ідеологію.

9:20 ранку 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України. Тест "Чи добре ви знаєте Конституцію України" допоможе вам дізнатися більше цікавих фактів про неї.

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Мова

Мова – не просто інструмент спілкування. Вона є одним із засобів самоідентифікації людини, який містить в собі культурний код.

За допомогою тесту "Чим багатіє дурень? Перевірте, як добре ви розумієтеся на українських приказках" ви дізнаєтеся:

що трапиться, якщо дати дурневі макогона;

коли холодно поганому поросяті;

що було, коли сім літ не родив мак;

до якого часу не варто скубти гуску;

що стало причиною появи клопоту у баби.

Мова постійно розвивається та поповнюється новими словами. Тест "Крінж чи база. Як добре ви знаєте молодіжний сленг?" покаже, чи розумієте ви:

що означає "рофлити";

хто такий "краш";

як пояснити слово "вайб";

яким чином молодь може назвати хлопця;

яке сленгове слово можна використати для вираження дуже сильного сміху.

Фото: vejaa/Getty Images

Флора і фауна

Багато людей мешкають в урбанізованих місцевостях, далеких від своєї справжньої "колиски" – природи. Однак про неї не варто забувати, адже вона сповнена цікавинками.

Тест "Звичні та екзотичні. Як добре ви знаєте весняні квіти?" розкриє вам справжні назви:

"жовтоцвіту", який росте у дворах, біля шкіл та в ботанічних садах;

квітки, котра стала зіркою "Відчайдушних домогосподарок" та одного з аніме;

двоколірної квітки, що росте у лісах на Заході України;

"райської пташки" з незвичною формою квітів.

"Капібара. Що ви знаєте про зірку інтернету?" – тест, який прочинить завісу у життя цих екзотичних тварин. З нього ви дізнаєтеся про:

місця проживання капібар;

їхнє харчування;

морфологічні особливості;

спосіб життя.

Тест "Отруйні і не тільки. Чи впізнаєте ви змій, які водяться на території України?" одного разу може врятувати вам життя. Він розповість про:

отруйних і миролюбних плазунів, розповсюджений на наших теренах;

ознаки, за якими можна розпізнати гадюк;

змій, занесених до Червоної книги України.

Частина тварин сьогодні перебуває за крок до вимирання, але інших ще можна врятувати спільними зусиллями людей. Саме про таких істот наш тест "Самотні носороги й папуга, що не літає. Що ви знаєте про тварин, які можуть зникнути?".

А як щодо ще однієї зірки TikTok? З тесту "Обіймаються та граються камінчиками. Що ви знаєте про видр?" ви дізнаєтеся:

яка видра є найбалакучішою;

скільки років прожила найстаріша відома представниця цього виду;

яку видру японці люблять тримати як домашнього улюбленця;

в якій країні ці тварини в центрі міста і відпочивають в ботанічному саду.

Географія

Карпати – це не просто гори та гарні пейзажі. Це важливий культурний пласт. Тож пропонуємо пройти тест "Що ви знаєте про українські Карпати", в якому йдеться про:

локацію єдиної в Україні лавандової гори;

озеро, що утворилося у результаті потужного зсуву, спричиненого землетрусом близько 10 тис. років тому;

види рослин, які в Україні можна побачити лише на горі Свидовець;

давній океан, на місці якого утворилися Карпатські гори.

Півострів розкішних степів, гірських вершин та двох морів. Пройдіть тест "Батьківщина орьнек і "чоловічої" кави. Що ви знаєте про Крим?" і дізнаєтеся про:

історію та населення півострова;

кримськотатарські страви, визнані нематеріальною культурною спадщиною України;

орнаментів, внесений до спадщини ЮНЕСКО.

Наступний тест про дуже далеку Антарктику. Однак навіть у цій частині світу є українці, які понад 27 років проводять там дослідження. У тесті "Крижаний континент і пінгвіни, яких не можна обіймати. Що ви знаєте про Антарктику?" йтиметься про:

різницю між Арктикою та Антарктикою;

флору та фауну Антарктиди;

види пінгвінів;

діяльність українських вчених у цьому регіоні.

Космос

Космос – загадковий та безкрайній. Однак дещо людству вдалося про нього дізнатися.

Тест "Астероїди й "діамантовий дощ". Що ви знаєте про Сонячну систему?" розповість про:

"крижаних гігантів" – Уран і Нептун;

найбільш активні вулкани у Сонячній системі;

планету, яка могла б плавати у воді, наче повітряна кулька;

"ретроградний Меркурій".

Дослідження космосу – справа непроста. Пройдіть тест "Там бував "Кобзар" і кістки динозавра. Що ви знаєте про діяльність людини у космосі?" та дайте відповідь на питання:

Коли люди вперше сфотографували Землю з космосу?

Які тварини перші там опинилися?

Який продукт першим виростили у космосі для їжі?

Як миються астронавти?

Фото: SCIEPRO/GettyImages

Освіта

Освіта – один із головних чинників розвитку людства. Як і інші сфери життя, вона має дуже довгу історію свого розвитку. Тест "Бульдог-маскот і суворі правила для студентів. Що ви знаєте про університети минулого?" розкаже про:

найстаріші університети Європи та світу;

перший університетський маскот;

історію Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

український університет, який є пам’яткою ЮНЕСКО.

Закінчили школу, але хочеться згадати минулі часи? Пройдіть тест "Відмінник чи "гальорка". Який ви школяр" і дізнайтеся, ким би зараз ви були у школі: